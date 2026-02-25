Schizza il prezzo del Gasolio, ai massimi da un anno: 1,714 euro/litro

Connect with us

Published

37 minuti ago

on

Il prezzo del gasolio tocca 1,714 euro/litro in self service il 25 febbraio 2026, spinto anche dall’aumento dell’accisa in vigore da gennaio

Prezzo del gasolio ai massimi da un anno: oggi, mercoledì 25 febbraio 2026, il diesel in modalità self service raggiunge 1,714 euro al litro, un livello che non si registrava dal 6 marzo 2025.

A incidere è anche l’aumento dell’accisa di cinque centesimi al litro entrato in vigore il primo gennaio 2026. Il ritocco è stato introdotto insieme alla riduzione dell’aliquota sulla benzina, con l’obiettivo dichiarato di eliminare quello che veniva definito un “sussidio ambientalmente dannoso”, ossia la tassazione più favorevole applicata al diesel rispetto alla verde. L’intervento non è a saldo zero: per il solo 2026 è stimato un gettito aggiuntivo per lo Stato di circa 600 milioni di euro.

Secondo la consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, Tamoil ha aumentato di un centesimo al litro i prezzi consigliati di benzina e gasolio.

Le medie dei prezzi praticati, comunicate dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del Made in Italy ed elaborate da Staffetta, sono state rilevate alle 8 di ieri mattina su circa 20mila impianti. La benzina in self service si attesta a 1,665 euro al litro (+3 millesimi), con una media di 1,674 per le compagnie e 1,648 per le pompe bianche. Il diesel self service raggiunge 1,714 euro al litro (+4 millesimi), con 1,724 per le compagnie e 1,694 per le pompe bianche.

Quanto al servito, la benzina sale a 1,805 euro al litro (+4 millesimi), con 1,851 per le compagnie e 1,718 per le pompe bianche. Il diesel servito arriva a 1,852 euro al litro (+4 millesimi), con 1,899 per le compagnie e 1,761 per le pompe bianche.

Tra gli altri carburanti, il Gpl servito scende a 0,688 euro al litro (-1 millesimo), il metano servito resta stabile a 1,406 euro al chilo, mentre il Gnl si attesta a 1,231 euro al chilo (-2 millesimi).

Sulle autostrade i prezzi risultano più elevati: benzina self service a 1,769 euro al litro (2,029 servito), gasolio self service a 1,816 euro al litro (2,075 servito), Gpl a 0,828 euro al litro, metano a 1,463 euro al chilo e Gnl a 1,321 euro al chilo.

LE ULTIME NOTIZIE

Donna trovata morta in casa a Ostellato

25 Febbraio 2026
Una 55enne con una ferita al petto è stata rinvenuta senza vita nel Ferrarese: indagano i carabinieri Donna trovata morta...
Read More
Donna trovata morta in casa a Ostellato

Schizza il prezzo del Gasolio, ai massimi da un anno: 1,714 euro/litro

25 Febbraio 2026
Il prezzo del gasolio tocca 1,714 euro/litro in self service il 25 febbraio 2026, spinto anche dall’aumento dell’accisa in vigore...
Read More
Schizza il prezzo del Gasolio, ai massimi da un anno: 1,714 euro/litro

Aggressione con mannaia nel quartiere Gianicolense a Roma

25 Febbraio 2026
Una donna di 41 anni colpita dal suocero 85enne in strada: arrestato per tentato omicidio Aggressione con mannaia nel quartiere...
Read More
Aggressione con mannaia nel quartiere Gianicolense a Roma

Famiglia nel bosco di Palmoli, il padre: “Accetteremo vostre regole pur di riavere i bimbi a casa”

25 Febbraio 2026
“I miei figli vogliono tornare a casa. Faremo i lavori richiesti”. Il padre Nathan Trevallion annuncia che accetterà le richieste...
Read More
Famiglia nel bosco di Palmoli, il padre: “Accetteremo vostre regole pur di riavere i bimbi a casa”

Inquilino trovato morto durante lo sfratto a Casalmoro

25 Febbraio 2026
L’ufficiale giudiziario scopre il corpo di un operaio di 56 anni impiccato nella sua abitazione nel Mantovano Un inquilino trovato...
Read More
Inquilino trovato morto durante lo sfratto a Casalmoro

Iran Rejects Trump Claims in State of the Union Address

25 Febbraio 2026
Tehran denounces U.S. accusations on nuclear program and missiles as “big lies” Iran has sharply dismissed allegations made by President...
Read More
Iran Rejects Trump Claims in State of the Union Address

Attività fisica contro il diabete: serve varietà e regolarità

25 Febbraio 2026
La Società italiana di diabetologia spiega perché camminare non basta e indica un approccio integrato tra aerobica, forza ed equilibrio...
Read More
Attività fisica contro il diabete: serve varietà e regolarità

Arriva l’anticiclone africano: sull’Italia porta una primavera anticipata

25 Febbraio 2026
Temperature fino a 9 gradi sopra la media, zero termico oltre i 3.000 metri e rischio valanghe marcato sulle Alpi...
Read More
Arriva l’anticiclone africano: sull’Italia porta una primavera anticipata

Meglio il poker online o quello dal vivo?

25 Febbraio 2026
La domanda divide i giocatori da sempre. C’è chi non rinuncerebbe mai al fascino di un tavolo vero, con le...
Read More
Meglio il poker online o quello dal vivo?

Putin e l’ultima bufala: Kiev vuole usare armi nucleari

25 Febbraio 2026
Mosca sostiene che Francia e Gran Bretagna siano pronte a trasferire una bomba atomica all’Ucraina. Kiev e Londra respingono le...
Read More
Putin e l’ultima bufala: Kiev vuole usare armi nucleari
Donna trovata morta in casa a Ostellato Donna trovata morta in casa a... 25 Febbraio 2026
Schizza il prezzo del Gasolio, ai massimi da un anno: 1,714 euro/litro Schizza il prezzo del Gasolio, ai... 25 Febbraio 2026
Aggressione con mannaia nel quartiere Gianicolense a Roma Aggressione con mannaia nel quartiere Gianicolense... 25 Febbraio 2026
Famiglia nel bosco di Palmoli, il padre: “Accetteremo vostre regole pur di riavere i bimbi a casa” Famiglia nel bosco di Palmoli, il... 25 Febbraio 2026
Inquilino trovato morto durante lo sfratto a Casalmoro Inquilino trovato morto durante lo sfratto... 25 Febbraio 2026
Iran Rejects Trump Claims in State of the Union Address Iran Rejects Trump Claims in State... 25 Febbraio 2026
Attività fisica contro il diabete: serve varietà e regolarità Attività fisica contro il diabete: serve... 25 Febbraio 2026
Arriva l’anticiclone africano: sull’Italia porta una primavera anticipata Arriva l’anticiclone africano: sull’Italia porta una... 25 Febbraio 2026
Meglio il poker online o quello dal vivo? Meglio il poker online o quello... 25 Febbraio 2026
Putin e l’ultima bufala: Kiev vuole usare armi nucleari Putin e l’ultima bufala: Kiev vuole... 25 Febbraio 2026

(con fonte AdnKronos)

Related Topics:
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Di Tendenza/Trending