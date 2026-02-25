Schizza il prezzo del Gasolio, ai massimi da un anno: 1,714 euro/litro

Il prezzo del gasolio tocca 1,714 euro/litro in self service il 25 febbraio 2026, spinto anche dall’aumento dell’accisa in vigore da gennaio
Prezzo del gasolio ai massimi da un anno: oggi, mercoledì 25 febbraio 2026, il diesel in modalità self service raggiunge 1,714 euro al litro, un livello che non si registrava dal 6 marzo 2025.
A incidere è anche l’aumento dell’accisa di cinque centesimi al litro entrato in vigore il primo gennaio 2026. Il ritocco è stato introdotto insieme alla riduzione dell’aliquota sulla benzina, con l’obiettivo dichiarato di eliminare quello che veniva definito un “sussidio ambientalmente dannoso”, ossia la tassazione più favorevole applicata al diesel rispetto alla verde. L’intervento non è a saldo zero: per il solo 2026 è stimato un gettito aggiuntivo per lo Stato di circa 600 milioni di euro.
Secondo la consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, Tamoil ha aumentato di un centesimo al litro i prezzi consigliati di benzina e gasolio.
Le medie dei prezzi praticati, comunicate dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del Made in Italy ed elaborate da Staffetta, sono state rilevate alle 8 di ieri mattina su circa 20mila impianti. La benzina in self service si attesta a 1,665 euro al litro (+3 millesimi), con una media di 1,674 per le compagnie e 1,648 per le pompe bianche. Il diesel self service raggiunge 1,714 euro al litro (+4 millesimi), con 1,724 per le compagnie e 1,694 per le pompe bianche.
Quanto al servito, la benzina sale a 1,805 euro al litro (+4 millesimi), con 1,851 per le compagnie e 1,718 per le pompe bianche. Il diesel servito arriva a 1,852 euro al litro (+4 millesimi), con 1,899 per le compagnie e 1,761 per le pompe bianche.
Tra gli altri carburanti, il Gpl servito scende a 0,688 euro al litro (-1 millesimo), il metano servito resta stabile a 1,406 euro al chilo, mentre il Gnl si attesta a 1,231 euro al chilo (-2 millesimi).
Sulle autostrade i prezzi risultano più elevati: benzina self service a 1,769 euro al litro (2,029 servito), gasolio self service a 1,816 euro al litro (2,075 servito), Gpl a 0,828 euro al litro, metano a 1,463 euro al chilo e Gnl a 1,321 euro al chilo.
