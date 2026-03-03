Effetto immediato delle tensioni internazionali sui listini: scattano aumenti per benzina, gasolio e altri carburanti. Il gasolio segna un balzo superiore al 16%
Gasolio in forte aumento – I Prezzi carburanti in rialzo segnano un’accelerazione dopo le tensioni internazionali legate agli attacchi in Medio Oriente e alle minacce sullo Stretto di Hormuz.
L’impatto più marcato riguarda il gasolio, la cui quotazione è salita di oltre il 16%, raggiungendo un livello che non si registrava dal 14 febbraio 2024. Si tratta dell’incremento più significativo tra i prodotti raffinati. Anche la benzina è in aumento, con quotazioni ai massimi dal 23 giugno 2025.
Ritocchi ai listini dei principali marchi
Secondo la rilevazione di Staffetta Quotidiana, i principali operatori hanno già aggiornato i prezzi consigliati:
- Eni: +4 centesimi al litro su benzina e gasolio
- IP: +3 centesimi sulla benzina e +6 sul gasolio
- Q8: +5 centesimi su entrambi i prodotti
- Tamoil: +3 centesimi
Gli effetti completi sulle medie nazionali dei prezzi praticati si vedranno compiutamente nei prossimi giorni.
Le medie nazionali aggiornate
Le medie dei prezzi praticati, rilevate su circa 20mila impianti e comunicate all’Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy, indicano:
- Benzina self service: 1,674 euro/litro
- Diesel self service: 1,728 euro/litro
- Benzina servito: 1,813 euro/litro
- Diesel servito: 1,865 euro/litro
Per gli altri carburanti:
- Gpl servito: 0,690 euro/litro
- Metano servito: 1,403 euro/kg
- Gnl: 1,231 euro/kg
Sulle autostrade i prezzi risultano più elevati:
- Benzina self service: 1,778 euro/litro (servito 2,039)
- Gasolio self service: 1,830 euro/litro (servito 2,090)
- Gpl: 0,829 euro/litro
- Metano: 1,462 euro/kg
- Gnl: 1,301 euro/kg
LE ULTIME NOTIZIE
Pistoia, 50enne arrestato con migliaia di file pedopornografici
Guerra in Medio Oriente, carburanti in rialzo: aumentano benzina e gasolio
Carabiniere investita durante controllo a Campo di Mare
Eclissi totale Luna 3 marzo: “Luna di sangue” non sarà visibile in Italia
Operazione Furia Epica, Trump non esclude truppe in Iran, colpita ambasciata Usa a Riad
Escalation Medio Oriente, intelligence italiana in allerta
Cosa nostra, morto il boss Nitto Santapaola
Autopsia piccolo Domenico, ricusazione accolta per medico incaricato
Reggio Emilia, al Carnevale ghigliottina taglia testa di Giorgia Meloni
Deragliamento tram Milano, indagato conducente linea 9
(con fonte AdnKronos)
Di Tendenza/Trending
-
Flash13 ore ago
Cosa nostra, morto il boss Nitto Santapaola
-
News16 ore ago
Crosetto al Senato sull’attacco Usa-Israele all’Iran: “Nessun Paese europeo informato”
-
Economia16 ore ago
Prezzi petrolio in rialzo per guerra MO: effetti su carburanti e bollette
-
In Evidenza16 ore ago
Scioperi trasporti marzo 2026: tutte le date di treni, aerei e bus
You must be logged in to post a comment Login