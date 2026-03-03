Guerra in Medio Oriente, carburanti in rialzo: aumentano benzina e gasolio

Connect with us

Effetto immediato delle tensioni internazionali sui listini: scattano aumenti per benzina, gasolio e altri carburanti. Il gasolio segna un balzo superiore al 16%

Gasolio in forte aumento – I Prezzi carburanti in rialzo segnano un’accelerazione dopo le tensioni internazionali legate agli attacchi in Medio Oriente e alle minacce sullo Stretto di Hormuz.

L’impatto più marcato riguarda il gasolio, la cui quotazione è salita di oltre il 16%, raggiungendo un livello che non si registrava dal 14 febbraio 2024. Si tratta dell’incremento più significativo tra i prodotti raffinati. Anche la benzina è in aumento, con quotazioni ai massimi dal 23 giugno 2025.

Ritocchi ai listini dei principali marchi

Secondo la rilevazione di Staffetta Quotidiana, i principali operatori hanno già aggiornato i prezzi consigliati:

  • Eni: +4 centesimi al litro su benzina e gasolio
  • IP: +3 centesimi sulla benzina e +6 sul gasolio
  • Q8: +5 centesimi su entrambi i prodotti
  • Tamoil: +3 centesimi

Gli effetti completi sulle medie nazionali dei prezzi praticati si vedranno compiutamente nei prossimi giorni.

Le medie nazionali aggiornate

Le medie dei prezzi praticati, rilevate su circa 20mila impianti e comunicate all’Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy, indicano:

  • Benzina self service: 1,674 euro/litro
  • Diesel self service: 1,728 euro/litro
  • Benzina servito: 1,813 euro/litro
  • Diesel servito: 1,865 euro/litro

Per gli altri carburanti:

  • Gpl servito: 0,690 euro/litro
  • Metano servito: 1,403 euro/kg
  • Gnl: 1,231 euro/kg

Sulle autostrade i prezzi risultano più elevati:

  • Benzina self service: 1,778 euro/litro (servito 2,039)
  • Gasolio self service: 1,830 euro/litro (servito 2,090)
  • Gpl: 0,829 euro/litro
  • Metano: 1,462 euro/kg
  • Gnl: 1,301 euro/kg

(con fonte AdnKronos)

