Raro spettacolo celeste: allineamento di 6 pianeti dopo tramonto domani 28 febbraio 2026

Sabato sera, tra i 30 e i 60 minuti dopo il tramonto, sei pianeti saranno visibili nello stesso tratto di cielo lungo l’eclittica. Alcuni osservabili a occhio nudo, altri solo con strumenti ottici

Domani, sabato 28 febbraio 2026, il cielo del crepuscolo offrirà un allineamento di sei pianeti dopo il tramonto il 28 febbraio 2026, evento osservabile in tutto il mondo subito dopo la scomparsa del Sole all’orizzonte. Si tratterà di una configurazione astronomica che renderà visibili, nello stesso settore di cielo, sei pianeti del Sistema Solare.

L’allineamento di sei pianeti dopo il tramonto il 28 febbraio 2026 non sarà una disposizione perfettamente lineare dal punto di vista geometrico. I pianeti appariranno invece concentrati lungo il piano dell’eclittica, la fascia celeste che rappresenta il percorso apparente del Sole e lungo la quale si muovono anche Luna e pianeti.

I pianeti coinvolti

Protagonisti dell’evento saranno:

Mercurio, molto basso sull’orizzonte occidentale e visibile solo in condizioni ottimali;

molto basso sull’orizzonte occidentale e visibile solo in condizioni ottimali; Venere, tra gli oggetti più luminosi del cielo serale e facilmente individuabile;

tra gli oggetti più luminosi del cielo serale e facilmente individuabile; Giove, il più brillante tra i pianeti osservabili, alto nel cielo meridionale;

il più brillante tra i pianeti osservabili, alto nel cielo meridionale; Saturno, meno luminoso di Venere e Giove ma comunque visibile a occhio nudo;

meno luminoso di Venere e Giove ma comunque visibile a occhio nudo; Urano e Nettuno, presenti nello stesso arco di cielo ma troppo deboli per essere osservati senza binocolo o telescopio.

Quando e come osservare il fenomeno

L’allineamento di sei pianeti dopo il tramonto il 28 febbraio 2026 potrà essere apprezzato indicativamente tra i 30 e i 60 minuti dopo il tramonto locale. Guardando verso ovest e sud-ovest sarà possibile seguire la sequenza dei pianeti che, nel corso della serata, scenderanno progressivamente verso l’orizzonte.

Poiché Mercurio e Venere si troveranno molto bassi, sarà fondamentale scegliere un punto di osservazione con orizzonte libero da ostacoli come edifici o rilievi collinari.

Le condizioni meteorologiche e il livello di inquinamento luminoso influenzeranno in modo determinante la visibilità. Un cielo limpido e lontano dalle luci cittadine offrirà le migliori possibilità di osservazione, soprattutto per individuare i pianeti meno luminosi.

Un evento non comune

Configurazioni in cui sei pianeti risultano visibili contemporaneamente dopo il tramonto non sono frequenti. Anche se non si tratta di un allineamento geometrico perfetto, la presenza simultanea di più pianeti nello stesso tratto di cielo rende l’evento particolarmente interessante dal punto di vista osservativo.

L’appuntamento è fissato per il crepuscolo di sabato 28 febbraio, compatibilmente con le condizioni del cielo.

(con fonte AdnKronos)