Crollo palazzina a Prun di Negrar: un morto e tre feriti – VIDEO

Esplosione di una bombola di gas causa il cedimento di un edificio di tre piani nel Veronese. Una vittima estratta dalle macerie in serata
Il crollo palazzina a Prun di Negrar: un morto e tre feriti è il bilancio dell’esplosione avvenuta nel tardo pomeriggio di oggi nella frazione del Comune in provincia di Verona. A provocare il cedimento dell’edificio di tre piani sarebbe stata l’esplosione di una bombola di gas.
Subito dopo il boato, i soccorritori hanno estratto dalle macerie tre persone, due uomini e una donna, rimaste ferite in modo non grave. I tre sono stati trasportati all’ospedale di Borgo Trento, a Verona, per gli accertamenti e le cure del caso.
Intorno alle 19 è stata recuperata anche la quarta persona coinvolta nel crollo. Si tratta di un uomo, dichiarato privo di vita dal medico del Suem 118 intervenuto sul posto.
Nell’area del disastro operano le squadre dei Vigili del fuoco del comando di Verona, con due autopompe, un’autoscala e un carro fari, coordinate dal funzionario di guardia. Presenti anche personale specializzato USAR (Urban Search and Rescue) e unità cinofile impegnate nelle operazioni di ricerca tra le macerie.
Sul luogo del crollo sono intervenuti anche i Carabinieri e la Polizia locale per la gestione della sicurezza e dei rilievi necessari a ricostruire l’accaduto.
Le operazioni di messa in sicurezza dell’area e di verifica strutturale proseguono per accertare le condizioni dell’edificio e delle abitazioni circostanti.
(con fonte AdnKronos)
