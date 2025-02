Roma, il prezzo del biglietto del bus e della metro resta invariato a 1,50 euro

🔊 Ascolta articolo -

La Giunta Regionale del Lazio approva la delibera che mantiene invariato il costo del Bit, mentre dal 1 luglio 2025 aumenteranno le tariffe dei biglietti Metrebus per turisti

Il prezzo del Biglietto Integrato a Tempo (Bit) per bus e metro a Roma non subirà aumenti. Lo ha confermato Marika Rotondi, consigliere regionale del Lazio per Fratelli d’Italia, che ha annunciato l’approvazione di una delibera della Giunta Regionale del Lazio su proposta dell’assessore Ghera. Il costo del Bit, fermo a 1,50 euro dal 2012, non risentirà degli adeguamenti tariffari previsti per i biglietti Metrebus Roma e Lazio.

Il provvedimento mira a tutelare le fasce economicamente più deboli della popolazione, che utilizzano quotidianamente i mezzi pubblici per gli spostamenti in città. Le nuove tariffe riguarderanno invece i biglietti da 24, 48 e 72 ore, oltre ai biglietti settimanali, il cui utilizzo è maggiormente destinato ai turisti e ai fruitori occasionali. Le nuove tariffe entreranno in vigore dal 1 luglio 2025.

Per quanto riguarda Metrebus Lazio, le tariffe saranno applicate in modo differenziato in base alle aree di percorrenza, con aumenti contenuti rispetto a quelli previsti per Metrebus Roma, per garantire equità agli utenti del trasporto regionale.

(con fonte AdnKronos)