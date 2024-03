Sci, Coppa del Mondo: Brignone trionfa nel Gigante Femminile di Are

By

Federica Brignone ha conquistato la vittoria nel gigante femminile di Are, in Svezia, in una spettacolare tappa della Coppa del Mondo di sci alpino. L’atleta azzurra, inizialmente terza al termine della prima manche, ha effettuato una straordinaria rimonta nella seconda frazione, chiudendo il cronometro con un tempo complessivo di 2’11”02.

La svedese Sarah Hector, leader dopo la prima manche, si è classificata al secondo posto a soli 0”33 di distanza dalla Brignone. Al terzo posto si è piazzata la svizzera Lara Gut-Behrami con un ritardo di 0”40, mentre Marta Bassino, rappresentante italiana, si è posizionata ai piedi del podio con un distacco di 1’47” dalla vincitrice Brignone.

