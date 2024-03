Gp Arabia Saudita, Verstappen ancora Pole: Leclerc secondo su Ferrari

By

Max Verstappen ha conquistato la pole position nel Gran Premio di Arabia Saudita, la seconda gara del Campionato Mondiale di Formula 1 del 2024. Il campione del mondo olandese ha registrato un tempo di 1’27”472, battendo la Ferrari di Charles Leclerc per soli 0”319.

Un elemento di spicco durante le qualifiche è stato il debuttante Oliver Bearman, il giovane pilota britannico di 18 anni chiamato a sostituire l’infortunato Carlos Sainz, operato d’appendicite, ha sorpreso ottenendo l’undicesimo tempo in 1’28″642, a soli 36 millesimi dal Q3.

La seconda fila vedrà partire terza la Red Bull di Sergio Perez (+0”335) e la Aston Martin di Fernando Alonso (+0”374) quarto. La terza fila sarà occupata dalle due McLaren di Oscar Piastri (+0”617) e Lando Norris (+0”660). George Russell e Lewis Hamilton della Mercedes si posizionano nella quarta fila, mentre la quinta fila sarà completata dalla Red Bull di Yuki Tsunoda (+1”075) e dalla Aston Martin di Lance Stroll (+1”100).

La gara di domani promette emozioni, con Verstappen e Leclerc in prima fila. La competitività della Ferrari e il debutto del giovane talento rendono il Gp di Arabia Saudita una tappa da non perdere per gli appassionati di Formula 1.

