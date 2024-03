Ritorno in Italia per Chico Forti: passaggi cruciali nella procedura giudiziaria

By

🔊 Ascolta articolo -

Dopo l’approvazione della Florida al trasferimento in Italia di Chico Forti, condannato per omicidio e porto d’armi, il ministro della Giustizia italiano, Carlo Nordio, ha compiuto passi significativi per facilitare il ritorno del connazionale nel proprio Paese.

Nordio ha trasmesso al procuratore generale di Trento l’atto con cui chiede di promuovere presso la Corte di appello il riconoscimento della sentenza penale irrevocabile emessa dalle autorità statunitensi nei confronti di Forti. Questo rappresenta un passo fondamentale nella procedura legale per consentire il rientro di Forti in Italia.

Inoltre, il guardasigilli ha inviato all’autorità giudiziaria italiana la documentazione fornita dal Department of Justice di Washington. Contestualmente, Nordio ha trasmesso al Department of Justice le informazioni tecniche necessarie riguardo alle modalità di esecuzione della pena in Italia.

LE ULTIME NOTIZIE

(con fonte AdnKronos)

telefoni ricondizionati