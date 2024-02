By

Lite sulla condotta del figlio sfocia in violenza

Un uomo di 34 anni è stato convocato a scuola a Reggio Calabria per discutere della condotta del figlio di 12 anni. Durante l’incontro, avvenuto in seguito a un litigio tra il figlio e un compagno di classe, il padre ha aggredito fisicamente l’insegnante. La discussione riguardava un episodio avvenuto durante l’ora di educazione fisica, in cui il figlio aveva attaccato un altro studente.

Aggressione fisica e minacce

Giunto nella scuola, il padre ha chiesto di parlare con l’insegnante coinvolto. In modo minaccioso, ha urlato contro di lui e l’ha aggredito fisicamente, spingendolo contro un muro e afferrandolo per il collo. Fortunatamente, l’insegnante è stato assistito dal personale scolastico e ha riportato solo lievi ferite, decidendo comunque di cercare cure mediche.

Denuncia per lesioni e minacce

I Carabinieri della Stazione di Cannavò hanno identificato il 34enne e lo denunceranno all’Autorità Giudiziaria per lesioni, violenza, e minaccia a Pubblico Ufficiale, poiché l’insegnante stava svolgendo le sue funzioni all’interno della scuola al momento dell’aggressione.

