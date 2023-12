Serie A: Udinese sconfigge il Bologna, Atalanta vince 1-0 contro il Lecce

🔊 Ascolta articolo -

Ecco i risultati salienti delle partite di Serie A disputate oggi, 30 dicembre 2023 e quelle della serata di ieri venerdì 29. Vittoria per Udinese, Atalanta e Lazio, pari Genoa e Inter

Udinese vs. Bologna 3-0: Ritorno al Successo per gli Udinesi

Nell’incontro tra Udinese e Bologna, i friulani hanno ottenuto una convincente vittoria per 3-0, interrompendo una serie di sei partite senza vittorie. I gol di Pereyra, Lucca, e Payero hanno segnato il ritorno alla vittoria per l’Udinese; mentre il Bologna subisce la terza sconfitta stagionale e resta fermo a 31 punti in quinta posizione, l’Udinese risale al 15° posto con 17 punti.

Atalanta vs. Lecce 1-0: Lookman Sblocca la Partita

L’Atalanta ha sconfitto il Lecce per 1-0, grazie al gol di Lookman nella ripresa. La vittoria riporta l’Atalanta in zona Europa, salendo al sesto posto con 29 punti e scavalcando la Roma. Il Lecce ha mancato diverse opportunità di pareggio nel secondo tempo.

Genoa vs. Inter 1-1: Arnautovic Risponde a Dragusin

L’Inter, in cerca del titolo di campione d’inverno, ha pareggiato 1-1 contro il Genoa. Arnautovic ha segnato per i nerazzurri nel primo tempo, ma Dragusin ha pareggiato per il Genoa al 52′. L’Inter sale a quota 45 punti in classifica.

Lazio vs. Frosinone 3-1: Ribaltata la Partita all’Olimpico

La Lazio ha ribaltato la partita contro il Frosinone all’Olimpico, vincendo per 3-1. Dopo un primo tempo senza gol, il Frosinone ha preso il vantaggio su rigore. Tuttavia, la Lazio ha reagito con orgoglio segnando tre gol, chiudendo il 2023 di Serie A all’ottavo posto con 27 punti.

LE ULTIME NOTIZIE

(con fonte AdnKronos)

telefoni ricondizionati

(Adnkronos) – Dopo quattro vittorie consecutive l’Inter frena al Ferraris pareggiando 1-1 con il Genoa e deve rimandare l’appuntamento con il titolo di campione d’inverno. Tutti nel primo tempo i due gol: al vantaggio nerazzurro con Arnautovic al 42′, replica Dragusin al 52′. In classifica i vice campioni d’Europa salgono a quota 45, 5 in più della Juventus impegnata domani sera in casa con la Roma, i rossoblù agganciano il Lecce al 12° posto con 20 punti.