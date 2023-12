Scadenza Saldo Imu 2023: 18 dicembre data ultima

By

Data di Scadenza: 18 Dicembre per il Saldo Imu 2023

Nel panorama delle scadenze fiscali di dicembre, l’Imu occupa un posto importante. Quest’anno, la data cruciale per il saldo Imu 2023 è il 18 dicembre, a seguito di una mini proroga automatica dovuta al fatto che il 16 dicembre cade nel fine settimana.

Chi è Coinvolto e Cosa Riguarda

L’Imu, che raccoglie circa 22 miliardi di euro, riguarda proprietari di immobili diversi dall’abitazione principale e senza particolari esenzioni. Il saldo Imu 2023 coinvolge chi possiede fabbricati, escluse abitazioni principali non classificate come di lusso, aree fabbricabili e terreni agricoli.

Coloro Coinvolti nell’Imu

Diverse categorie di individui sono coinvolti nell’Imu, dai proprietari agli usufruttuari, dai genitori assegnatari a chi ha concessioni di aree demaniali. Locatari di immobili, incluso costruzioni o proprietà in locazione finanziaria, rientrano anch’essi.

Agevolazioni e Esenzioni

Sono previste agevolazioni speciali che esentano o riducono l’imposta, come lo sconto per i pensionati residenti all’estero. Un esempio comune è l’esenzione per l’abitazione principale, escluse le proprietà di lusso.

Novità e Limiti di Pagamento

Una novità riguarda l’esenzione per gli immobili occupati abusivamente. Inoltre, nonostante l’obbligo, non è richiesto il pagamento se l’importo dovuto, considerando acconto e saldo su tutti gli immobili, non supera i 12 euro o un importo minore stabilito dal Comune.

Calcolo e Aliquote

Il calcolo dell’Imu deve tener conto delle aliquote del Comune per l’anno corrente, disponibili sul sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze. I vari territori possono applicare aliquote diverse, entro determinati limiti.

Aggiornamenti e Conclusione

Mentre per l’acconto si può fare riferimento all’anno precedente, il saldo richiede un calcolo aggiornato e il pagamento di eventuali conguagli basati sui nuovi valori.

(con fonte AdnKronos)

