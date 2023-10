Muore in seguito a rissa a Terranuova Bracciolini

🔊 Ascolta articolo -

Questa mattina, nei pressi di un locale a Terranuova Bracciolini, in provincia di Arezzo, si è verificata una violenta rissa che ha portato alla morte di un cittadino domenicano di 38 anni. L’incidente è avvenuto intorno alle 6.55, quando il servizio di emergenza 118 dell’Ast Toscana sud-est è stato allertato riguardo a una rissa in corso in via Poggi Lupi.

Sul luogo dell’incidente, i soccorritori hanno trovato il 38enne con ferite da arma da taglio, presumibilmente causate da un coltello. L’uomo è stato immediatamente trasportato in condizioni gravi all’ospedale di Santa Maria della Gruccia a Montevarchi (Arezzo). Purtroppo, nonostante gli sforzi dei medici, il paziente è deceduto successivamente.

I carabinieri di San Giovanni Valdarno (Arezzo) stanno attualmente indagando sull’incidente. Secondo le prime informazioni, sembra che la rissa sia scoppiata tra un gruppo di cittadini domenicani. Le autorità continueranno a indagare per determinare le circostanze esatte dell’incidente e chiarire eventuali responsabilità.

LE ULTIME NOTIZIE

(con fonte AdnKronos)

telefoni ricondizionati