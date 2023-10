Sospensione sanzioni per Medici che hanno lavorato tantissimo in pandemia

🔊 Ascolta articolo -

Ispettorato del Lavoro Sospende il Procedimento

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha preso la decisione di sospendere il procedimento in corso nei confronti di alcuni medici del Policlinico di Bari, che erano stati multati per aver superato i limiti di orario di lavoro consentiti durante il periodo della pandemia. L’azione ispettiva era stata avviata dall’Ispettorato Territoriale a seguito di segnalazioni effettuate da un’associazione sindacale autonoma. Queste segnalazioni riguardavano il mancato rispetto dei riposi e il superamento degli orari massimi di lavoro del personale medico nel corso del 2021. La decisione di sospendere il procedimento è stata comunicata dal Ministero del Lavoro.

Ulteriori Approfondimenti in Vista

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, nei prossimi giorni, procederà a ulteriori approfondimenti per valutare l’annullamento delle sanzioni precedentemente comminate. Questa sospensione rappresenta un passo importante nel processo di valutazione delle condizioni di lavoro dei medici coinvolti e riflette l’attenzione alle questioni di salute e sicurezza sul lavoro. Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Calderone, ha riferito delle attività in corso in merito a questa decisione al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un colloquio telefonico. Il ministro Calderone ha anche pianificato un incontro con il Presidente della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri, Filippo Anelli, che si terrà il 24 ottobre presso il Ministero.

(con fonte AdnKronos)

