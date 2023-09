Nuovi Guai per Fabrizio Corona: senza Patente e violazione prescrizioni

🔊 Ascolta l'articolo

Multato per guida senza patente

Fabrizio Corona, l’ex fotografo dei vip, è incappato in ulteriori problemi legali a Milano. Lungo la strada che porta all’aeroporto di Linate, ha effettuato una manovra rischiosa davanti a una pattuglia dei carabinieri ed è stato immediatamente fermato. Durante il controllo, è emerso che stava guidando senza patente.

A seguito dell’incidente, Fabrizio Corona è stato multato per la guida senza patente. Inoltre, verrà segnalato al Tribunale di Sorveglianza per valutare eventuali violazioni delle prescrizioni relative al suo regime di affidamento in prova.

La manovra rischiosa

La situazione è sorta quando l’ex fotografo ha effettuato una manovra avventata, che ha attirato l’attenzione dei carabinieri della sezione Radiomobile, impegnati in un’operazione di pattugliamento in zona viale Forlanini. La pattuglia ha immediatamente fermato il veicolo di Corona, a bordo del quale c’era anche un uomo di origine ecuadoriana.

Le Prescrizioni Violate

Dai controlli effettuati, è emerso che la patente di Fabrizio Corona era stata revocata il 13 agosto 2012 dalla Prefettura di Napoli. Inoltre, sembra che avesse violato alcune prescrizioni legate al suo affidamento in prova. Ad esempio, non avrebbe rispettato le restrizioni orarie che gli vietano di lasciare la sua abitazione tra l’1.30 e le 12 senza autorizzazione specifica del magistrato. Inoltre, era in compagnia di una persona con precedenti di polizia.

Conseguenze Future

Nei prossimi giorni, i militari del Radiomobile segnaleranno l’accaduto al Tribunale di Sorveglianza. Fabrizio Corona sta scontando una pena residua per condanne definitive accumulate negli anni precedenti e dovrebbe completare il periodo di prova il 17 settembre 2024. Tuttavia, questa nuova infrazione potrebbe avere conseguenze sul suo regime di affidamento e sulla sua situazione legale complessiva.

AdnKronos

