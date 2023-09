Circeo, petizione contro privatizzazione strada Batterie: oltre 5000 firme

🔊 Ascolta l'articolo

Cresce il sostegno alla petizione contro la privatizzazione

La petizione intitolata “Affinché un terzo del Promontorio del Circeo non diventi un giardino privato” lanciata dall’associazione locale il Fortino ha superato le 5.000 firme. La petizione è una risposta alla proposta di privatizzazione della strada delle Batterie, l’unico accesso a una parte significativa del promontorio del Circeo e del suo parco naturale.

L’importanza della strada delle Batterie

La strada delle Batterie, originariamente una strada militare risalente al XIX secolo, è stata utilizzata dai residenti e dai turisti per accedere a importanti siti culturali e paesaggistici nella zona. Questi includono il Fortino napoleonico noto come “la Batteria,” la Cava di Alabastro, il Riparo Blanc, Torre Moresca, Vasca Moresca e altri luoghi di interesse. Inoltre, la strada consente l’accesso alle scogliere per il nuoto.

La controversia sulla proprietà della strada

La petizione si basa sulla disputa sulla proprietà della strada delle Batterie. Secondo il Fortino, la strada non è mai stata inclusa in alcuna proprietà privata dal XIX secolo in quanto era utilizzata per scopi militari. Tuttavia, nel 2022, un consorzio di privati ha cercato di rivendicare la strada come di loro proprietà. Nel 2023, i privati hanno installato un cancello sulla strada, indicando un tentativo di chiuderne l’accesso pubblico.

Le azioni delle autorità locali

Il comune di San Felice Circeo ha risposto alla petizione dichiarando che la situazione è complessa e risale agli anni ’50 e ’60. Le autorità stanno cercando di acquisire documentazione da diverse fonti per risolvere la disputa e proteggere l’uso pubblico della strada.

La strada è l’unico accesso a proprietà demaniali e comunali ed è fondamentale per la sicurezza pubblica, la tutela dell’ambiente e la prevenzione degli incendi nella zona naturale di grande valore.

L’impegno del comune

Il comune di San Felice Circeo afferma di impegnarsi nella tutela del pubblico interesse rappresentato dalla strada delle Batterie, specialmente se la proprietà privata della strada dovesse essere dimostrata. La situazione resta complessa e coinvolge vari enti, ma il comune si impegna a fare chiarezza in modo trasparente e imparziale.

