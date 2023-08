Ondata di calore: bollino rosso e arancione in diverse città italiane

🔊 Ascolta l'articolo

Weekend di Caldo Estremo

L’Italia affronta un weekend caratterizzato da temperature elevate e caldo intenso. Il Ministero della Salute ha segnalato l’emissione del bollino rosso in otto città italiane: Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Latina, Perugia, Rieti e Roma.

Livello di Allerta

Nel dettaglio, sabato e domenica saranno caratterizzati da un bollino rosso in otto città, indicando un livello di allerta elevato per il caldo. Nel frattempo, domani (sabato) il livello di allerta sarà arancione in nove città: Frosinone, Genova, Palermo, Trieste, Verona e Viterbo. Domenica, il livello di allerta arancione si estenderà anche a Milano, Napoli e Torino.

Monitoraggio del Ministero della Salute

Il Ministero della Salute sta monitorando attentamente la situazione delle ondate di calore in un totale di 27 città italiane, fornendo valutazioni dell’allerta e del rischio legato alle alte temperature.

