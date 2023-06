Ripresa ispezione hotel Astor Firenze

🔊 Ascolta l'articolo

Le autorità riprendono l’ispezione dell’ex hotel Astor a Firenze, luogo da cui è scomparsa la bimba peruviana di 5 anni, Mia Kataleya Chiclio Alvarez. Le forze dell’ordine, tra cui i carabinieri del Ros, del Sis e dei Gis, stanno cercando prove utili per le indagini. La procura procede per il reato di sequestro di persona a scopo di estorsione. Non sono state trovate tracce della piccola Kata durante l’ispezione effettuata ieri.

