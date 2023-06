Operazione antidroga: eseguite 26 misure cautelari per omicidio giovane marocchino

🔊 Ascolta l'articolo

Indagini sulla rete di spacciatori rivelano una brutale vendetta per furto di droga e denaro

Ventisei misure cautelari sono state eseguite in Lombardia e Piemonte in relazione all’omicidio di un giovane marocchino e alle attività di un gruppo di presunti spacciatori. Le misure includono arresti in carcere, arresti domiciliari e divieti di dimora. Gli indagati sono accusati di reati come tortura con uccisione, tentata estorsione, rapina, detenzione di armi e reati legati agli stupefacenti. Le indagini sono state condotte dalla Squadra Mobile di Varese, con il supporto di altre squadre mobili e del Reparto Prevenzione Crimine di Milano. I fatti sono emersi attraverso intercettazioni telefoniche, servizi di osservazione, analisi di prove tecniche e testimonianze. Si ritiene che il movente dell’omicidio sia stato il furto di droga e denaro da parte della vittima, che faceva parte del gruppo di spacciatori. Gli arresti sono stati effettuati in varie province italiane e un arresto è stato eseguito in Germania tramite un Mandato d’Arresto Europeo.

