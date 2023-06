Ondate di calore in Italia: bollino arancione Bari e Palermo, giallo in 21 città

🔊 Ascolta l'articolo

Ministero della Salute monitora 27 capoluoghi, avviso per rischio incendi in Sicilia

Nella giornata odierna, il ministero della Salute ha pubblicato un bollettino sulle ondate di calore in Italia, evidenziando il bollino arancione a Bari e Palermo e il bollino giallo in altre 21 città, tra cui Roma e Firenze. Napoli, Milano, Genova e Civitavecchia sono invece segnate come bollino verde. Sabato, 23 città avranno bollino verde, mentre Roma, Palermo, Latina e Bari saranno in bollino giallo.

La Protezione civile regionale siciliana ha diffuso un avviso per rischio incendi e ondate di calore, valido dalla mezzanotte di oggi e per le successive 24 ore. A Palermo, è previsto il livello 2 (colore arancione) per il rischio di ondate di calore, con una temperatura massima percepita di 34°C. La provincia di Palermo presenta una pericolosità “media” per il rischio di incendi, con un livello di preallerta (colore arancione).

LE ULTIME NOTIZIE

(con fonte AdnKronos)

telefoni ricondizionati