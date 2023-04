Italia: allerta per fenomeni meteo avversi, possibili problemi idrogeologici e idraulici

Sull’Italia arriva il maltempo e scatta l’allerta. Una depressione centrata sulla Sardegna si sposterà nelle prossime ore verso la Sicilia causando un forte peggioramento delle condizioni meteorologiche sull’isola e sulla Calabria. Allo stesso tempo, ci sarà un’intensificazione della ventilazione settentrionale su gran parte del Paese, che diventerà forte, soprattutto lungo le coste e sui settori appenninici. Il Dipartimento della Protezione Civile, in collaborazione con le regioni interessate, ha emesso un avviso per condizioni meteorologiche avverse, basato sulle previsioni disponibili. I fenomeni meteorologici potrebbero causare problemi idrogeologici e idraulici, riportati in una sintesi nazionale consultabile sul sito del Dipartimento.

Dalle prime ore di domani, lunedì 3 aprile, si prevedono venti forti a burrasca dai quadranti settentrionali in Veneto, Emilia-Romagna, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, con raffiche di burrasca forte soprattutto lungo i settori costieri e appenninici. Sono previste mareggiate lungo le coste esposte. Inoltre, dal primo mattino di domani, sono previste precipitazioni da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, in Calabria e Sicilia, soprattutto nei settori settentrionali dell’isola. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, possibili grandinate e forti raffiche di vento. Sulla base dei fenomeni previsti per la giornata di domani, lunedì 3 aprile, sono state emesse allerte arancioni per alcuni settori della Calabria e della Sicilia e allerte gialle per il resto del territorio delle due regioni, così come in Abruzzo, Umbria, Molise, Basilicata e Puglia.

(con fonte AdnKronos)