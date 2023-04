Udine, vince il centrosinistra (Pd-Terzo Polo-sinistra e M5S)

Elly Schlein ha ottenuto la sua prima vittoria elettorale come segretaria del Pd, in quasi due mesi di mandato, grazie al successo del centrosinistra a Udine. Quest’ultimo ha sconfitto il sindaco uscente della Lega, Pietro Fontanini, in un’alleanza “extra large” tra Terzo Polo, Pd, sinistra e M5S, definita dalla stessa Schlein un “bel lavoro di squadra”.

La segretaria del Pd ha quindi espresso le sue congratulazioni a Alberto Felice De Toni, il nuovo sindaco di Udine, per la vittoria costruita grazie a un’efficace collaborazione tra le forze politiche coinvolte. Debora Serracchiani, invece, ha dichiarato che il centrosinistra deve ripartire da Udine, anche se ciò non sarà facile. Ettore Rosato di Iv ha anch’egli esultato per la vittoria di De Toni, rivelando che il Terzo Polo aveva proposto la candidatura del nuovo sindaco di Udine, poi sostenuta dal Pd e, al ballottaggio, anche dal M5S, sebbene senza un’organica alleanza tra le varie forze politiche coinvolte.

(con fonte AdnKronos)