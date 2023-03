Putin corteggia oligarchi e imprenditori russi per rilanciare l’economia

🔊 Ascolta l'articolo

In un discorso pronunciato davanti all’Unione degli industriali e degli imprenditori, il presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato che il governo russo garantirà il suo sostegno alle imprese responsabili e che sono disposte a lottare per il benessere del loro gruppo, delle persone che lavorano per loro e per il benessere di tutti i russi. Putin ha anche aggiunto che le imprese che si concentrano sullo sviluppo sostenibile a lungo termine avranno il sostegno del governo. Secondo Putin, il governo russo sta affrontando una “guerra di sanzioni” e sta cercando di riorientare la sua economia verso “Paesi amici” a causa della chiusura dei mercati occidentali.

Inoltre, Putin ha anche anticipato che la Russia adotterà misure per bloccare la distribuzione di dividendi per l’Occidente in risposta al congelamento dei beni russi, spiegando che si tratta di una decisione “dettata dalla necessità di salvaguardare gli interessi della nostra economia e delle nostre imprese”. Tuttavia, Putin ha sottolineato che le autorità russe cercheranno di correggere la misura laddove limita la capacità di amici e partner di proseguire le loro operazioni in Russia.

In questo discorso, Putin ha anche parlato dell’importanza di investire in nuove tecnologie, imprese e impianti di produzione per competere con chi cerca di distruggere l’economia di Mosca. Putin ha incontrato gli oligarchi e l’élite dell’imprenditoria russa per invitare i miliardari russi a investire in modo da rafforzare l’economia del paese.

Molti oligarchi russi sono stati sottoposti a sanzioni occidentali, ma Putin ha spiegato loro che non aveva altra scelta se non quella di procedere con l’operazione militare in Ucraina. Putin ha anche detto che la Russia ha molti amici nei Paesi Occidentali, poiché i paesi sono fatti dalle persone e che ci sono molti amici russi nei paesi occidentali.

In sintesi, il discorso di Putin ha fatto riferimento alla situazione economica della Russia, alle misure che il governo russo sta adottando per proteggere le imprese e alla necessità di investire in nuove tecnologie e impianti di produzione. Inoltre, Putin ha sottolineato l’importanza dei legami economici tra la Russia e i paesi occidentali.

