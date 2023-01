Spazio, Esa: “Iceberg gigante si stacca in Antartide”

🔊 Ascolta l'articolo

L’evento del distacco di un enorme iceberg dalla piattaforma di ghiaccio Brunt dell’Antartide è stato confermato dai satelliti Sentinel del programma europeo Copernicus dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA). L’iceberg, che ha una dimensione di circa 1550 chilometri quadrati e uno spessore di 150 metri, si è staccato a causa dell’espansione della crepa Chasm-1, che era stata rilevata per la prima volta nel 2012.

Questa crepa è stata seguita attentamente dalle autorità scientifiche e dalle agenzie spaziali negli anni successivi, poiché era chiaro che essa rappresentava un rischio per la stabilità della piattaforma di ghiaccio. L’espansione della crepa ha causato una frattura nella piattaforma di ghiaccio, permettendo all’iceberg di staccarsi e di navigare nel mare aperto.

L’ESA ha descritto l’evento come una “partenza visiva”, confermata dalle immagini delle missioni Copernicus Sentinel. Questo distacco rappresenta una perdita significativa per la piattaforma di ghiaccio Brunt e ha implicazioni importanti per l’equilibrio globale del clima. La perdita di un pezzo così grande di ghiaccio dalla piattaforma, può influire sulla dinamica dei ghiacci e sui livelli del mare, oltre a rappresentare un importante indicatore del cambiamento climatico in atto.

Gli scienziati continueranno a monitorare l’iceberg e a studiare le conseguenze del suo distacco, e le agenzie spaziali come l’ESA continueranno a utilizzare i propri strumenti per ottenere una visione più precisa dei cambiamenti nella piattaforma di ghiaccio antartica e delle implicazioni per il clima globale.

