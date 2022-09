Ucraina, Segretario di Stato Usa Blinken a sorpresa a Kiev

E dagli Usa arrivano nuovi aiuti militari. Il presidente americano Joe Biden ha approvato un ulteriore pacchetto per armamenti per Kiev del valore di 675 milioni di dollari. Lo ha annunciato da Ramstein il segretario alla Difesa Usa, Lloyd Austin, mentre iniziano i lavori del gruppo di contatto per il supporto alla difesa dell’Ucraina dove il conflitto è giunto al settimo mese dopo l’invasione russa.

Sul fronte della cronaca due persone sono morte e cinque sono rimaste ferite in un attacco russo sul distretto di Industrialnyi, alla periferia di Kharkiv, nel nord-est dell’Ucraina. Lo ha riferito il governatore dell’oblast di Kharkiv, Oleh Syniehubov, citato dal Kyiv Independent.

