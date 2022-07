About You, Yoox e Zalando, la moda si unisce per il clima

About You, Yoox Net-a-Porter e Zalando collaborano e lavorano insieme con lo scopo comune di ridurre le emissioni di anidride carbonica all’interno delle proprie value chain e nel settore della moda. I tre retailer online lanciano una piattaforma di apprendimento online per supportare i propri brand partner nella definizione di obiettivi in linea con la scienza al fine di ridurre le proprie emissioni di gas serra. Questa iniziativa costituisce un elemento fondamentale dei rispettivi percorsi verso la salvaguardia del clima, ciascuno con ambiziosi obiettivi di riduzione già fissati con Science based targets initiative (Sbti).

Questo programma su misura sarà disponibile senza costi aggiuntivi per i partner brand di About You, Yoox Net-a-Porter e Zalando ed è stato progettato appositamente per educarli sul valore e sul processo degli obiettivi climatici. Offrirà un percorso di apprendimento passo dopo passo su come intraprendere il complesso percorso di misurazione delle emissioni, stabilire ambiziosi obiettivi in linea con la scienza del clima, e sottoporli all’approvazione di Science Based Targets initiative. Inoltre, fornirà uno spazio dove i fashion brand avranno l’opportunità di confrontarsi tra di loro e con esperti di sostenibilità.

Sebbene ciascuno dei tre retail online si sia impegnato a ridurre significativamente le proprie emissioni, una percentuale compresa tra il 70% e il 90% dell’impronta ambientale della moda deriva dalle attività di supply chain a monte, come la produzione, la preparazione e la lavorazione dei materiali Pertanto, questa iniziativa persegue due obiettivi principali: intensificare l’azione per il clima in tutto il settore per ottenere un impatto più ampio e una trasformazione dei sistemi, contribuendo al contempo alla riduzione delle emissioni (Scopo 3) prodotte dalle value chain dei tre retailer online.

“Siamo di fronte ad uno slancio che potrebbe cambiare il settore allineando i processi di riduzione delle emissioni dei gas serra con la scienza. Gli obiettivi di oltre 1,500 aziende sono stati approvati da SBTi a luglio 2022. Abbiamo fissato obiettivi basati sulla scienza, approvati da Sbti e ora stiamo traendo benefici dal nostro impegno. In materia di emissioni di gas serra, gli obiettivi del 46,6% dei nostri partner sono stati approvati a febbraio 2022. Invitiamo gli altri partner commerciali a fare lo stesso” dichiara Hannes Wiese, co-founder e co-ceo di About You.

“Il nostro impegno per l’azione a favore del clima può essere realizzato solo tramite collaborazioni innovative. Il prossimo passo è dare priorità all’investimento di brand partner nelle diverse fasi del loro percorso climatico, sostenendoli nella definizione degli obiettivi basati su dati scientifici. Collaborando con About You e Zalando, possiamo adottare insieme un approccio più coerente nei nostri sforzi per ridurre le emissioni del settore luxury e fashion” afferma Geoffroy Lefebvre, ceo di Yoox Net-a-Porter.

“La decarbonizzazione della supply chain in collaborazione con fornitori, marchi, partner logistici e di packaging e ora anche con i nostri concorrenti è una leva potente per guidare un cambiamento importante nel settore della moda. Miriamo a far sì che il 90% dei nostri partner (in termini di emissioni) fissi obiettivi basati su dati scientifici entro il 2025, e la nuova piattaforma di apprendimento risulta essere un’iniziativa chiave per realizzare questo ambizioso obiettivo”, afferma David Schneider, Co-ceo di Zalando.