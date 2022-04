New York, spari alla stazione di Brooklyn: 16 feriti

Sparatoria nella metropolitana di New York: almeno 16 persone ferite. Un uomo – ancora ricercato – ha lanciato un fumogeno, provocando il panico e la calca in cui diverse persone sono rimaste ferite, e poi ha aperto il fuoco. In particolare sono 10 le persone che sono rimaste ferite da colpi di arma da fuoco, secondo quanto hanno reso noto le autorità. La polizia di New York, che ha recuperato una pistola, non sta indagando per terrorismo. La Cnn, citando due uomini delle forze dell’ordine, riferisce che la pistola usata si è ”inceppata”.

“Diversi ordigni inesplosi” sono stati trovati nella stazione di Brooklyn, secondo il dipartimento dei Vigili del fuoco di New York, che non ha fornito ulteriori dettagli. L’allarme è scattato quando è stato notato fumo uscire dalla stazione sulla 36ma strada, Brooklyn Sunset Park.

La polizia sta dando la caccia ad un uomo che indossava una maschera anti-gas ed un gilet arancione usato nei cantieri edili, come riporta il sito del New York Times citando fonti della polizia. Impegnati nella ricerca anche agenti dell’Fbi stanno partecipando alla caccia all’uomo condotta dalla Nypd per individuare il sospetto.

Tutte le scuole della zona di Brooklyn sono state messe in stato di allerta, con l’ordine di “shelter in” che significa che nessuno può lasciare l’edificio e solo gli studenti possono entrare, come rende noto il dipartimento per l’Istruzione.

Secondo quanto riportano i media americani, anche il dipartimento per la Sicurezza Interna è stato allertato, e l’attorney general, Merrick Garland sta seguendo la situazione a Brooklyn.

(AdnKronos)

