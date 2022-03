Corea del Nord: Seul, “Lanciato missile balistico intercontinentale da Pyongyang”

La Corea del Sud accusa la Corea del Nord di aver lanciato quello che si ritiene essere un missile balistico intercontinentale, in quello che sarebbe il primo test del genere dal 2017. Come riportato dall’agenzia Yonhap, il missile – inizialmente definito ”proiettile non identificato” – è stato lanciato dalla base aerea di Sunan e potrebbe trattarsi del missile balistico intercontinentale Hwasong 17.

Immediata la condanna del presidente sudcoreano, Moon Jae-in, che durante una riunione d’emergenza del Consiglio di sicurezza nazionale ha denunciato una “grave minaccia” e come “il lancio da parte della Corea del Nord rappresenti una violazione della sua stessa moratoria sui test di Icbm” e delle “risoluzioni del Consiglio di Sicurezza Onu”. Da Moon, riporta la Yonhap, sono arrivate disposizioni per “esplorare tutte le contromisure” e anche per lavorare a stretto contatto con lo staff del presidente eletto Yoon Suk-yeol.