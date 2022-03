Papa libera Becciu dal segreto, potrà testimoniare su vicenda Marogna

Il cardinale Angelo Becciu, nel prossimo interrogatorio in Vaticano nel processo legato allo scandalo finanziario sulla compravendita del Palazzo londinese di Sloane Avenue, potrà testimoniare sulla vicenda legata a Cecilia Marogna, l’esperta di relazioni internazionali che fu incaricata dalla Segreteria di Stato per fare da tramite per il pagamento dei riscatti dei missionari rapiti in Africa. Lo ha deciso il Papa tramite la Segreteria di Stato del Vaticano.

Lo ha fatto sapere il presidente del Tribunale Vaticano, Giuseppe Pignatone, nel corso della undicesima udienza dedicata all’interrogatorio di mons. Mauro Carlino, già segretario di Becciu e di Pena Parra. Carlino sarà interrogato nuovamente il prossimo 5 aprile.

(AdnKronos)

LE ULTIME NOTIZIE