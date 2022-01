Long Covid, i sintomi un anno dopo la terapia intensiva

Sintomi fisici, mentali, cognitivi. Fino a un anno dopo l’incubo terapia intensiva. Succede al 75% dei sopravvissuti a Covid che sono stati in questi reparti per malati in gravissime condizioni. Il dato emerge da uno studio pubblicato sulla rivista ‘Jama’, in cui sono stati esaminati i problemi di salute a lungo termine di un gruppo di pazienti trattati nelle Unità di terapia intensiva nei Paesi Bassi. Il piano di Monitor-Ic, questo il nome dello studio su larga scala guidato dal Radboud University Medical Center, è di monitorare con questionari lo stato di salute dei pazienti Covid ‘survivor’ fino a 5 anni dopo il ricovero in terapia intensiva.

Il lavoro si basa sull’esperienza di 246 ex malati Covid (176 uomini e 70 donne) che hanno avuto bisogno di cure intensive. Età media: 61 anni, tutti ricoverati durante la prima ondata pandemica, tra marzo e luglio 2020. Risultato: dai questionari emerge che tre quarti dei pazienti hanno riscontrato sintomi un anno dopo la terapia intensiva. Problemi principalmente fisici, e infatti la metà prova sensazioni di affaticamento. Altre difficoltà sempre fisiche citate sono: riduzione delle funzioni, dolore, debolezza muscolare, mancanza di respiro. Comuni anche alcuni sintomi mentali: un sopravvissuto alla terapia intensiva su 5 sperimenta ansia o stress post-traumatico; uno su 6 ha problemi cognitivi come difficoltà di memoria o di attenzione.

Tutte condizioni che “influenzano negativamente la vita quotidiana degli ex pazienti”, spiegano gli esperti. Oltre la metà dichiara di avere problemi sul lavoro a causa di queste situazioni di salute. I sopravvissuti hanno avuto necessità di ridurre l’orario di lavoro; alcuni sono ancora in congedo per malattia o hanno addirittura rinunciato alla loro professione. E’ uno spaccato che “mostra l’impatto incredibile che un ricovero in terapia intensiva ha sulla vita degli ex pazienti Covid – conclude la ricercatrice principale dello studio, Marieke Zegers (Radboud University Medical Center) – Anche dopo un anno, metà di queste persone è stanca o soffre di mancanza di energia per riprendere” la sua quotidianità prima del virus.