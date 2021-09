Ok definitivo in Senato al disegno di legge di delega al governo per la riforma del processo penale, dopo i due voti di fiducia di ieri. A favore 177 senatori, i no sono stati 24.

La riforma interviene su molti aspetti del processo, con l’obiettivo di ridurre i tempi e assicurare l’efficienza, condizioni per l’accesso ai fondi del Recovery.

(AdnKronos)

