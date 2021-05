Vaccino Covid: regione Lazio, da oggi 5 maggio prenotazioni per malati rari

“Da oggi partono” nel Lazio le prenotazioni “per il vaccino anti-covid “per la categoria 4 estesa ai codici esenzione per malattia rara per tutte le fasce di età dai 18 anni in su”. La prenotazione online sarà attiva sul sito salutelazio.it.

“Si tratta di un ulteriore avanzamento nella tutela delle fragilità”, annuncia l’assessore alla Sanità e l’Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio Alessio D’Amato nel bollettino diffuso al termine della videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19 con i direttori generali delle Asl e aziende ospedaliere, policlinici universitari e l’ospedale pediatrico Bambino Gesù.

(AdnKronos)

