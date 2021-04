Pasqua 2021, in strada 3mila volanti e 10mila poliziotti

Italia zona rossa per Pasqua per il Coronavirus, aumentano i controlli sul territorio. Oltre tremila volanti, con oltre 10mila persone su strada, saranno impiegate per il controllo del territorio nei giorni di Pasqua e Pasquetta, coordinati da 2.000 operatori nelle sale operative, che agiranno sulla base delle direttive della Direzione Centrale Anticrimine. Controlli che saranno diversi in base alle restrizioni anti-covid in vigore nelle varie zone d’Italia ma che comunque, come sottolinea all’Adnkronos il vicequestore Alessandro Carini del Servizio Controllo del Territorio della Polizia, saranno improntati al rigore, alla luce della serietà del contesto e consapevoli del peso delle restrizioni per la popolazione “già molto provata da oltre un anno di restrizioni”.

In ogni caso, aggiunge, “non ci aspettiamo situazioni di particolare complessità”. “Abbiamo l’esperienza della scorsa Pasqua e confidiamo nella consueta collaborazione dei cittadini – spiega il vicequestore della Polizia – I controlli saranno eseguiti su tutto il territorio nazionale e sono mirati a individuare i criminali che possono approfittare di queste situazioni, con esercizi commerciali chiusi che rimangono senza presidio, per eventuali razzie. Complessivamente registriamo una costante collaborazione della cittadinanza: su 100mila controlli al giorno le sanzioni sono circa l’1%”.

”Quello che ci preoccupa di più è sorprendere persone che, con leggerezza imperdonabile, si sottraggono agli obblighi di isolamento domiciliare dopo un tampone positivo e, invece di rimanere in casa, si fanno scovare in giro – sottolinea -. Non sono consapevoli del fatto che riceviamo immediata segnalazione delle Asl. In questo caso si tratta di un obbligo la cui violazione mette a rischio l’integrità della salute di altre persone e per cui si rischiano serie conseguenze penali. Chi è sottoposto a quarantena e magari invece si mette in viaggio o prende un aereo viene subito individuato. Ogni giorno vengono bloccate tra le dieci e le quindici persone sottoposte a quarantena e che invece sono in giro per il Paese”.

(AdnKronos)