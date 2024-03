Approvate modifiche Codice della Strada: le principali novità e polemiche

🔊 Ascolta articolo -

La Camera ha licenziato il testo delle modifiche al Codice della Strada 2024, suscitando controversie per le nuove norme

La Camera dei Deputati ha approvato con il voto finale il testo delle modifiche al Codice della Strada 2024, suscitando dibattiti e polemiche sulle nuove disposizioni che riguardano vari aspetti della guida e della sicurezza stradale. Il testo, che include anche una delega al governo per la riscrittura completa del Codice, sarà ora trasmesso al Senato per l’approvazione finale, con possibili modifiche che potrebbero richiedere un ritorno alla Camera.

Tra le principali novità, l’articolo 1 modifica le disposizioni in tema di guida in stato di ebbrezza e dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti, introducendo sanzioni più severe e misure preventive. Le multe per chi guida con un tasso alcolemico tra 0,5 e 0,8 grammi per litro vanno da 573 a 2.170 euro, con sospensione della patente da 3 a 6 mesi. Per tassi alcolemici superiori, le sanzioni diventano ancora più severe, con possibilità di arresto fino a un anno, ammenda fino a 3.200 euro e sospensione della patente fino a due anni.

Inoltre, viene introdotta una limitazione alla guida attraverso l’installazione obbligatoria di un dispositivo alcolock sui veicoli. Ogni violazione delle nuove norme comporta una decurtazione di 10 punti dalla patente e, se la violazione avviene usando l’auto di un’altra persona, la sospensione della patente si raddoppia.

Un’altra modifica importante riguarda la guida sotto l’effetto di droghe, con l’abolizione del requisito dello “stato di alterazione” e l’introduzione di sanzioni più severe per chi viene trovato positivo al test di droga. La patente può essere revocata fino a tre anni in caso di uso di stupefacenti.

Altre disposizioni comprendono limitazioni per i neo-patentati, nuove regole per i monopattini e la circolazione delle biciclette, e l’introduzione di multe più salate per violazioni ripetute e per l’abbandono di animali per strada.

