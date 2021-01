Covid: Ema autorizza uso vaccino Moderna in Europa, differenze da Pfizer

E’ arrivato questa mattina il via libera di Ema (European Medicines Agency), l’agenzia del farmaco europea, che ha autorizzato l’uso del vaccino della società Moderna, contro il coronavirus in Europa

L’Ema ha quindi raccomandato l’autorizzazione condizionata per il commercio del vaccino contro il coronavirus prodotto dalla società americana, vaccino che va utilizzato da persone che hanno la maggiore età di 18 anni. Con questa decisione, l’Europa ora può utilizzare un secondo vaccino contro il coronavirus Sars-cov-2, dopo aver autorizzato il 21 dicembre scorso quello Pfizer-Biontech.

Quali differenze tra i due vaccini?

La tecnologia utilizzata è la stessa sia per Pfizer-BioNtech che per Moderna, così come sono simili gli eventuali effetti collaterali (Mal di testa, febbre, dolori muscolari, già con la prima dose per Pfizer, mentre per Moderna potrebbero insorgere dalle seconda dose);

Differenze nella conservazione: quello Pfizer deve stare a una temperatura di -80 gradi, mentre per quello di Moderna basta che il vaccino stia tra i 2 e gli 8 gradi, dando così una maggiore facilità di utilizzo e di stoccaggio, visto che praticamente può bastare un comune frigorifero, ma in questo caso va utilizzato entro 30 giorni, altrimenti va conservato tra -15 e -25 gradi per non più di sei mesi. Il costo di Pfizer è intorno ai 20 dollari mentre Moderna costa 25 dollari.

Ovviamente l’autorizzazione concessa oggi è una buona notizia perché aumenteranno le dosi di vaccino disponibili a breve per ogni paese europeo che ne ha fatto richiesta, viste le difficoltà manifestate dalla stessa BioNtech nei giorni scorsi, che non sarebbero stati in grado di fornire dosi sufficienti alla crescente domanda, per motivi strutturali connessi alla produzione.

