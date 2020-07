Meteo: 3bmeteo.com, maltempo da questa sera e tutto venerdì al centro-nord

SITUAZIONE. Il fronte temporalesco che dalla sera di giovedì raggiungerà parte delle regioni settentrionali estenderà i suoi effetti nelle ore successive a parte del Centro Italia. Darà luogo ad una giornata molto instabile al Centro-Nord, caratterizzata da rovesci e temporali anche di forte intensità accompagnati da grandinate e colpi di vento, generando inoltre una diminuzione delle temperature. Rimarrà tagliato fuori il Sud Italia, ancora sotto la protezione dell’alta pressione con tempo più stabile e in prevalenza soleggiato. Vediamo i dettagli previsionali:

METEO ITALIA VENERDÌ. Al Nord cieli nuvolosi sin dal mattino con piogge e temporali anche forti tra Lombardia e Triveneto, localmente grandinigeni e accompagnati da colpi di vento; più deboli su Liguria e confini alpini dove sarà presente qualche schiarita. In giornata tempo ancora instabile con temporali in sconfinamento alla Liguria e coinvolgimento di Alpi e Val Padana, specie a nord del Po, ma entro sera fenomeni in attenuazione con schiarite in avanzamento da ovest. Al Centro piogge e rovesci sin dal mattino sull’alta Toscana, in estensione in giornata alle aree centro-settentrionali della regione, Umbria, Marche e localmente Abruzzo, spesso in forma temporalesca, a tratti forti sulle zone interne tosco-marchigiane ed in Umbria. Più soleggiato su Sardegna, bassa Toscana e gran parte del Lazio. Al Sud tempo stabile e in prevalenza soleggiato su tutte le regioni, qualche innocua nube al pomeriggio sulle zone interne peninsulari. Temperature in calo al Centro-Nord. Per tutti i dettagli entra nella sezione Meteo Italia. Per le previsioni per il weekend clicca qui.

(fonte e dati: 3bmeteo.com)