Allagamenti nella capitale: VIDEO – bomba d’acqua su Roma

Una grande massa d’acqua si è abbattuta oggi sulla tarda serata su Roma. Tanti i problemi che la Capitale ha dovuto affrontare per una bomba d’acqua che in meno di un’ora ha messo ko parecchie zone della città e mandato in tilt buona parte del trasporto pubblico. Tiburtina, Policlinico e Verano con evidenti allagamenti e strade chiuse. Anche in centro grossi problemi alla viabilità, soprattutto nella zona delle Terme di Caracalla, Cavour e Urbana. Anche nella zona Magliana e Portuense disagi e limitazioni al traffico. Anche il Colosseo interessato dagli allagamenti.

Non è andata meglio per i mezzi pubblici

Alcune stazioni della metro sono state chiuse a causa del maltempo e della conseguente acqua che è precipitata al suolo. COme la stessa azienda dei trasporti pubblici romana ha fatto sapere, la Linea A non ha potuto effettuare le fermate di Manzoni e Repubblica e a Termini funzionava solo l’accesso nella parte centro commerciale. Anche nella metro B, allagamenti in qualche stazione e acqua che esce da alcune porte come se fossero delle fontane.