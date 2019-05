Meteo: il Maltempo non si ferma nel weekend

SITUAZIONE. Da una depressione tra Spagna e Francia si diparte una perturbazione che sta raggiungendo l’Italia venerdì a partire dalle regioni nordoccidentali e che nel corso della giornata guadagnerà terreno verso est estendendosi a parte del Triveneto, verso sud alle centrali tirreniche. Nel weekend attraverserà gran parte delle nostre regioni, specie quelle centro-settentrionali, con piogge e rovesci anche temporaleschi, mentre sulle Alpi sarà l’ennesima occasione per altre nevicate ormai fuori stagione. Attenzione anche ai venti, previsti in rinforzo sui nostri bacini. Ecco i dettagli:

METEO SABATO. Al Nord piogge in intensificazione al Nordovest e in estensione a Triveneto ed Emilia Romagna con fenomeni più intensi al mattino sul Piemonte occidentale, entro sera a ridosso delle Dolomiti. Neve dai 1600/1900m. In serata fenomeni in attenuazione sull’estremo Nordovest. Marea in aumento sulla Laguna Veneta con acqua alta fino a 110cm in serata a Venezia. Al Centro maltempo in intensificazione in mattinata sulla Toscana con piogge e rovesci in estensione a Lazio ed Umbria, nel pomeriggio anche alle zone interne marchigiane ed abruzzesi, ma in attenuazione in serata. Più asciutto sulle coste adriatiche. In Sardegna qualche pioggia sulle aree settentrionali nella prima parte della giornata. Al Sud qualche pioggia in mattinata su Campania e alta Puglia, in graduale attenuazione, altrove poco o parzialmente nuvoloso.

METEO DOMENICA. Dopo una breve attenuazione dei fenomeni notturna le piogge ed i rovesci torneranno ad intensificarsi al Centro-Nord, specie nel pomeriggio tra Alpi e pianure a nord del Po, sull’entroterra ligure e sulle zone interne delle regioni centrali, con fenomeni anche temporaleschi in locale sconfinamento alle zone costiere, specie adriatiche, ma in nuova attenuazione serale. Limite neve sulle Alpi intorno a 1800/2000m. Un po’ meglio al Sud, con qualche pioggia o focolaio temporalesco sulle zone interne di Campania e Puglia, specie nel pomeriggio. Per tutti i dettagli entra nella sezione Meteo Italia. Per la tendenza per l’inizio della prossima settimana clicca qui.

Weekend nuovo intenso peggioramento soprattutto al Nord

(fonte e dati 3bmeteo.com)