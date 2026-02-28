Deragliamento del tram 9 a Milano, indagini su freni e malore

Connect with us

Published

1 ora ago

on

Acquisite le immagini delle telecamere di bordo e della zona di viale Vittorio Veneto. La Procura valuta l’ipotesi di omicidio colposo dopo due morti e 48 feriti

Proseguono gli accertamenti sul deragliamento del tram 9 a Milano, avvenuto nel pomeriggio di venerdì 27 febbraio lungo viale Vittorio Veneto. L’incidente ha causato due vittime e 48 feriti.

Gli investigatori hanno acquisito le immagini delle telecamere di bordo del convoglio e quelle dei sistemi di videosorveglianza presenti lungo il tratto interessato. I filmati saranno analizzati per verificare la versione fornita dal conducente, ascoltato subito dopo l’impatto. L’autista ha riferito di aver accusato un malore e di non essere riuscito ad azionare lo scambio, circostanza che avrebbe determinato la deviazione improvvisa del mezzo.

Secondo la ricostruzione, il tram avrebbe abbandonato la direzione prevista, curvando a sinistra ad alta velocità e terminando la corsa contro un edificio all’angolo con via Lazzaretto. La pm Elisa Calanducci è intenzionata ad aprire un fascicolo per omicidio colposo. La posizione del conducente è ora al vaglio della Procura di Milano, in attesa degli atti dell’inchiesta, compreso il verbale reso dall’uomo.

Tra i primi accertamenti previsti dopo il deragliamento del tram 9 a Milano figurano le autopsie sui due passeggeri deceduti, sbalzati fuori dal convoglio in seguito all’impatto, e una consulenza cinematica per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente.

L’attenzione degli inquirenti si concentra anche sul sistema frenante del tram bidirezionale di nuova generazione che collega la stazione Centrale a Porta Genova. Il mezzo è dotato di un sistema frenante manuale con dispositivo di sicurezza cosiddetto “uomo morto”, che arresta automaticamente il tram se il conducente lascia la leva per almeno 30 secondi, impedendo la marcia senza un operatore vigile.

Gli investigatori dovranno accertare se, nel caso del deragliamento del tram 9 a Milano, il malore e la successiva perdita di controllo siano avvenuti in un arco di tempo troppo ravvicinato per consentire l’attivazione del sistema automatico. Il convoglio avrebbe saltato la fermata precedente, distante poche decine di metri dal punto dell’impatto, e invece di proseguire dritto avrebbe imboccato la curva a sinistra, con lo scambio rimasto impostato dalla linea del tram precedente, finendo contro il palazzo a velocità elevata.

Sarà la consulenza cinematica a chiarire l’esatta sequenza degli eventi e a stabilire se la velocità del mezzo abbia avuto un ruolo determinante nell’incidente.

LE ULTIME NOTIZIE

US and Israeli Strikes Target Khamenei and Pezeshkian in Iran

28 Febbraio 2026
Senior Israeli officials say the Supreme Leader and the Iranian president were among the primary objectives of coordinated raids US...
Read More
US and Israeli Strikes Target Khamenei and Pezeshkian in Iran

Ticket di accesso alla Ztl per le auto elettriche a Roma dal 1° luglio

28 Febbraio 2026
La giunta capitolina introduce il permesso annuale a pagamento per i veicoli elettrici nelle Ztl. Restano esenzioni per residenti e...
Read More
Ticket di accesso alla Ztl per le auto elettriche a Roma dal 1° luglio

Briefing a Trump prima di attacco Usa a Iran: rischio altissimo ma scenario di cambiamento in MO

28 Febbraio 2026
Il presidente informato su possibili gravi perdite e su un “cambiamento generazionale” in Medio Oriente. L’operazione definita dal Pentagono “Epic...
Read More
Briefing a Trump prima di attacco Usa a Iran: rischio altissimo ma scenario di cambiamento in MO

Deragliamento del tram 9 a Milano, indagini su freni e malore

28 Febbraio 2026
Acquisite le immagini delle telecamere di bordo e della zona di viale Vittorio Veneto. La Procura valuta l’ipotesi di omicidio...
Read More
Deragliamento del tram 9 a Milano, indagini su freni e malore

Attacco di Usa e Israele all’Iran: raid su Teheran e Golfo, risposta iraniana

28 Febbraio 2026
Esplosioni nella capitale iraniana e in diverse città. Teheran lancia missili contro Israele e basi americane nel Golfo. Colpita la...
Read More
Attacco di Usa e Israele all’Iran: raid su Teheran e Golfo, risposta iraniana

Pedro Acosta vince la Sprint del GP di Thailandia MotoGP 2026

28 Febbraio 2026
Il pilota KTM conquista la prima gara dell’anno dopo la penalità inflitta a Marc Marquez. Terzo Raul Fernandez, Bagnaia nono...
Read More
Pedro Acosta vince la Sprint del GP di Thailandia MotoGP 2026

Salute: salire le scale negli over 60 migliora forza e camminata

28 Febbraio 2026
Uno studio dell’Università di Hasselt mostra che lo stair-climbing, praticato con regolarità, produce benefici simili a quelli di esercizi in...
Read More
Salute: salire le scale negli over 60 migliora forza e camminata

US-Israel joint attack on Iran targets strategic sites VIDEO

28 Febbraio 2026
Israeli security source tells Channel 12 the operation is coordinated with Washington. Airspace closed, citizens urged to stay near secure...
Read More
US-Israel joint attack on Iran targets strategic sites VIDEO

Israele attacca l’Iran: “Attacco preventivo”, colonne di fumo a Teheran

28 Febbraio 2026
Il ministro della Difesa Israel Katz annuncia l’operazione per “rimuovere le minacce” contro lo Stato di Israele. Sirene in tutto...
Read More
Israele attacca l’Iran: “Attacco preventivo”, colonne di fumo a Teheran

Deraglia tram linea 9 a Milano: 2 morti e 48 feriti, conducente ha avuto malore VIDEO

27 Febbraio 2026
Aggiornamento ore 22, conducente mezzo: "Ho avuto un malore" "Mi sono sentito male, ho avuto un malore". E’ la versione che...
Read More
Deraglia tram linea 9 a Milano: 2 morti e 48 feriti, conducente ha avuto malore VIDEO
US and Israeli Strikes Target Khamenei and Pezeshkian in Iran US and Israeli Strikes Target Khamenei... 28 Febbraio 2026
Ticket di accesso alla Ztl per le auto elettriche a Roma dal 1° luglio Ticket di accesso alla Ztl per... 28 Febbraio 2026
Briefing a Trump prima di attacco Usa a Iran: rischio altissimo ma scenario di cambiamento in MO Briefing a Trump prima di attacco... 28 Febbraio 2026
Deragliamento del tram 9 a Milano, indagini su freni e malore Deragliamento del tram 9 a Milano,... 28 Febbraio 2026
Attacco di Usa e Israele all’Iran: raid su Teheran e Golfo, risposta iraniana Attacco di Usa e Israele all’Iran:... 28 Febbraio 2026
Pedro Acosta vince la Sprint del GP di Thailandia MotoGP 2026 Pedro Acosta vince la Sprint del... 28 Febbraio 2026
Salute: salire le scale negli over 60 migliora forza e camminata Salute: salire le scale negli over... 28 Febbraio 2026
US-Israel joint attack on Iran targets strategic sites VIDEO US-Israel joint attack on Iran targets... 28 Febbraio 2026
Israele attacca l’Iran: “Attacco preventivo”, colonne di fumo a Teheran Israele attacca l’Iran: “Attacco preventivo”, colonne... 28 Febbraio 2026
Deraglia tram linea 9 a Milano: 2 morti e 48 feriti, conducente ha avuto malore VIDEO Deraglia tram linea 9 a Milano:... 27 Febbraio 2026

(con fonte AdnKronos)

Related Topics:
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Di Tendenza/Trending