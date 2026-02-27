Deraglia tram linea 9 a Milano: due morti e 38 feriti VIDEO

Connect with us

L’incidente è avvenuto in viale Vittorio Veneto, con il convoglio che ha perso il controllo e si è schiantato contro un ristorante. Indagini in corso per chiarire cause e dinamica

Un grave incidente ha coinvolto oggi, 27 febbraio 2026, un tram della linea 9 a Milano. Il bilancio provvisorio è di due persone decedute – un uomo italiano di 60 anni residente a Rozzano e un giovane straniero – e 38 feriti, sei dei quali in codice giallo, mentre 32 hanno riportato contusioni lievi.

“Una tragedia: due morti, uno era un passante, l’altro a bordo del tram”, ha dichiarato il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, giunto sul luogo dell’incidente.

L’incidente

Il deragliamento è avvenuto all’angolo tra viale Vittorio Veneto e via Lazzaretto. Il tram proveniva da piazza della Repubblica e si dirigeva verso Porta Venezia. Sul posto sono intervenuti il 118 con numerose ambulanze, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine. Secondo le prime informazioni, il convoglio, dopo essersi sganciato dalla linea ferrata per cause ancora in fase di accertamento, ha terminato la corsa contro un ristorante situato all’angolo tra viale Vittorio Veneto e via Lazzaretto.

Le immagini riprese da una dashcam mostrano il tram inclinato su un lato e deragliato ad alta velocità, invadendo la corsia opposta prima di schiantarsi contro il palazzo. Il mezzo termina la corsa tra una nube di polvere e scintille dai cavi della linea. Il video è rapidamente circolato online, confermando la gravità dell’impatto.

Le indagini

Il procuratore capo di Milano, Marcello Viola, ha definito l’incidente un “impatto devastante ad alta velocità”. Le indagini, affidate alla pm Elisa Calanducci, sono aperte per omicidio colposo e lesioni colpose. Saranno ascoltati il conducente del tram, i passeggeri e i feriti, mentre l’autopsia sulle due vittime è già stata disposta.

Le telecamere della zona e quelle presenti sul tram, ora sequestrato, potranno fornire elementi utili per ricostruire la dinamica dell’incidente. La pm dovrà inoltre nominare un consulente per eseguire accertamenti cinematici e determinare l’esatta velocità del convoglio, verificare eventuali problemi allo scambio e valutare se l’incidente sia stato causato da una combinazione di fattori tecnici e velocità eccessiva.

Il sindaco Sala ha sottolineato che “non appare una questione tecnica del tram, ma molto legata al conducente”, precisando che il mezzo era nuovo e l’autista esperto, in servizio da circa un’ora. Sala ha inoltre evidenziato che il conducente aveva saltato una fermata poco prima del punto di deragliamento, elemento rilevante per le indagini in corso.

Le testimonianze

I passeggeri hanno raccontato momenti di grande paura. “Abbiamo sentito qualcosa sotto, poi il tram è deragliato e siamo stati tutti sballottati”, raccontano alcuni presenti. Cristina, a bordo, aggiunge: “Il tram ha virato, ha preso velocità e ha colpito un edificio”. Anna, salita alla fermata di piazza della Repubblica, riferisce: “Ero in piedi vicino all’autista, mi sono venuti tutti addosso”.

Un barista della zona, testimone diretto dell’impatto, ha dichiarato: “Pensavo si fosse rovesciato un camion. È un ristorante giapponese aperto da poco. Dopo l’incidente siamo usciti in strada e abbiamo visto il tram deragliato. Tra i passeggeri anche un bambino piccolo, non ferito ma spaventato, a cui abbiamo dato dei biscotti”.

Atm: intervento e collaborazione con le autorità

In una nota, Atm ha espresso vicinanza ai familiari delle vittime e ai feriti, dichiarando: “Atm è profondamente scossa per il gravissimo incidente e già al lavoro a disposizione delle autorità giudiziarie per stabilire con precisione causa e dinamica dell’incidente, fornendo ogni informazione utile alle indagini”.

(con fonte AdnKronos)

