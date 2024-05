Meloni inaugura centro sportivo Delphinia a Caivano

🔊 Ascolta articolo -

Il premier visita il luogo simbolo delle violenze sui minori, accompagnata da don Patriciello e dal vescovo Spinillo

Parole chiave: Giorgia Meloni, Caivano, Delphinia, violenze sui minori, don Patriciello, anti-camorra, Parco Verde

Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è arrivata a Caivano per l’inaugurazione del centro sportivo Delphinia, luogo tristemente noto per le violenze sui minori e lo stupro delle due cuginette del Parco Verde. La Procura di Napoli ha chiesto pene severe per i due minorenni del branco: 12 anni per uno e 11 anni e quattro mesi per l’altro.

Meloni ha stretto la mano al parroco anti-camorra di Caivano, don Maurizio Patriciello, e al vescovo di Aversa, Angelo Spinillo, prima di iniziare la visita al centro sportivo ristrutturato. “Le persone perbene sono contente, i delinquenti sono dispiaciuti. Da quando è arrivata la compagnia dei carabinieri al Parco Verde tanta droga non se ne vende più,” ha commentato don Patriciello. “È un inno alla vita e grande gioia, oggi lasciateci gioire.”

LE ULTIME NOTIZIE

(con fonte AdnKronos)