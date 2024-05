Bandiere Verdi 2024: Spiagge Ideali per Famiglie e Bambini

By

Spiagge a Misura di Bambino: 155 località premiate con la Bandiera Verde nel 2024

Le spiagge italiane e internazionali più adatte alle famiglie sono state premiate con la Bandiera Verde 2024, un riconoscimento assegnato da un gruppo di 2.949 pediatri italiani e stranieri. Queste spiagge si distinguono per le loro caratteristiche ideali per i bambini: ampi spazi tra gli ombrelloni per il gioco libero, acqua pulita e sicura con un fondale che digrada dolcemente, e la presenza di assistenti di spiaggia e servizi adeguati. La presentazione ufficiale delle Bandiere Verdi 2024 è avvenuta presso la Casa della cultura “La porta della Terra” del Comune di San Salvo, con la partecipazione del pediatra Italo Farnetani, ideatore delle bandiere verdi e coordinatore della ricerca.

Nuove Adozioni e Distribuzione Geografica

Quest’anno, la sola nuova entrata è San Salvo Marina (Chieti), portando a 155 il totale delle località marine premiate per il 2024. L’Abruzzo emerge come la regione “più verde” d’Italia, con una densità di una Bandiera Verde ogni 11,8 km di costa, seguito dall’Emilia-Romagna (una ogni 13,5 km) e dalle Marche (una ogni 13,8 km). Tuttavia, in termini di numeri assoluti, la Calabria è al primo posto con 20 bandiere verdi, seguita da Sicilia (18) e Sardegna (16).

Distribuzione delle Bandiere Verdi in Italia per Regione

Abruzzo: 11 località, tra cui Alba Adriatica, Giulianova e San Salvo Marina.

Basilicata: Maratea, Marina di Pisticci.

Calabria: 20 località, come Capo Vaticano, Cirò Marina, Praia a Mare.

Campania: 10 località, tra cui Agropoli, Ischia, Positano.

Emilia-Romagna: 10 località, come Cattolica, Cervia, Rimini.

Friuli Venezia Giulia: Grado, Lignano Sabbiadoro.

Lazio: 10 località, tra cui Gaeta, Sperlonga, Terracina.

Liguria: Finale Ligure, Lavagna, Lerici.

Marche: 13 località, tra cui Civitanova Marche, Fano, Senigallia.

Molise: Termoli.

Puglia: 13 località, come Gallipoli, Ostuni, Vieste.

Sardegna: 16 località, come Alghero, La Maddalena, San Teodoro.

Sicilia: 18 località, tra cui Cefalù, Marsala, San Vito Lo Capo.

Toscana: 11 località, tra cui Castiglione della Pescaia, Follonica, Viareggio.

Veneto: 6 località, tra cui Caorle, Jesolo, Lido di Venezia.

Bandiere Verdi Internazionali

Spagna: Estepona, Malaga, Marbella, Fuengirola.

Romania: Costanza.

Africa: Dar es Salaam (Tanzania), Kendwa (Tanzania), La Marsa (Tunisia).

Caratteristiche delle Bandiere Verdi

Le spiagge premiate devono rispondere a criteri rigorosi, come la disponibilità di spazi per giocare, fondali marini che digradano dolcemente, sicurezza garantita da assistenti di spiaggia, e la presenza di strutture per la ristorazione e negozi. Le valutazioni vengono effettuate da pediatri basate sulle reali esigenze di accrescimento, salute, sviluppo corporeo e psicoaffettivo dei bambini.

Cerimonia di Consegna

La cerimonia ufficiale di consegna delle Bandiere Verdi si terrà il 6 luglio a Fasano (Brindisi), presso il Palazzo di Città, con la partecipazione dei sindaci e degli ambasciatori dei comuni e degli stati insigniti. Questo riconoscimento non solo valorizza le spiagge premiate, ma promuove anche il miglioramento continuo dei servizi turistici dedicati ai bambini e alle famiglie.

