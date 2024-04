Italia conferma condanna attacchi Iran a Israele: Meloni convoca G7

🔊 Ascolta articolo -

La premier Meloni esprime forte preoccupazione per la destabilizzazione della regione e sospende alcuni impegni, mentre il ministro Tajani sottolinea l’importanza della prudenza e dell’azione diplomatica

La premier Giorgia Meloni ha ribadito su Twitter la condanna degli attacchi iraniani contro Israele, esprimendo forte preoccupazione per una possibile destabilizzazione della regione. La presidenza italiana del G7 ha organizzato per il pomeriggio una conferenza in collegamento a livello dei leader per affrontare la situazione.

Meloni ha modificato la sua agenda in seguito all’attacco, sospendendo alcuni impegni previsti, compresa la visita al Vinitaly di Verona di domani.

Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, intervenuto a Rtl 102.5, ha auspicato la prudenza da parte del governo israeliano, esprimendo soddisfazione per il fatto che l’attacco iraniano sia stato bloccato dalla reazione di Israele con il sostegno degli alleati. Tajani ha sottolineato l’importanza di evitare un’escalation del conflitto e ha evidenziato il ruolo del governo italiano, che presiede il G7, nel cercare di prevenirla.

Meloni ha annunciato una serie di incontri e riunioni diplomatiche in agenda: “Oggi ci sarà la riunione del G7 convocata dalla presidente del Consiglio, domani mattina ho convocato tutti gli ambasciatori dei paesi arabi per affrontare la situazione, martedì incontrerò il ministro degli Esteri canadese, mercoledì il segretario di Stato Usa Blinken e poi ci sarà a Capri il G7 degli Esteri”.

Intanto, il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, è in contatto con i prefetti delle città italiane in seguito all’attacco, e domani è prevista una riunione del comitato nazionale per l’ordine e la sicurezza pubblica al Viminale, con la partecipazione dei vertici delle forze di polizia e dell’intelligence.

(con fonte AdnKronos)