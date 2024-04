Presidente Di Segni: attacco Iran a Israele, “Minaccia all’occidente, silenzio Onu inaccettabile”

By

Noemi Di Segni, presidente dell’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane (UCEI), denuncia la gravità dell’attacco iraniano a Israele e la mancanza di risposta dell’ONU

“È stata una notte insonne, abbiamo seguito minuto per minuto tutto l’evolversi della situazione, insieme agli israeliani”, afferma Di Segni. “Determinante è il tema dell’alleanza con Israele anche di alcuni Paesi arabi, che hanno messo a disposizione il loro spazio aereo e si sono detti disponibili a rispondere a eventuali attacchi. Questo perché il problema non è Israele, ad esser minacciato è l’Occidente tutto.”

La presidente UCEI sottolinea l’urgenza di una risposta internazionale decisa: “È importante che sia chiaro, una volta per tutte, che l’Iran è una minaccia assoluta e intanto c’è silenzio su questa follia da parte dell’ONU che non è, evidentemente, il parlamento della democrazia.”

Di Segni enfatizza il sostegno internazionale a Israele e l’importanza delle consultazioni a vari livelli per affrontare la situazione. “Commovente l’immediatezza e la rapidità del supporto, anche italiano, a Israele”, afferma. “Ma va capito il raggio di azione della minaccia iraniana. Israele ha responsabilità immense, le decisioni che prende impattano e per questo sono in corso consultazioni a tantissimi livelli.”

Infine, Di Segni invita alla riflessione sul significato della democrazia e dei valori occidentali di fronte alla minaccia terroristica: “Anziché sposare la linea dei boicottaggi, capire cosa è la democrazia e cosa i valori dell’Occidente e chi li sta davvero minacciando.”

