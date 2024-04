Evacuazione albergo a Roma: esalazioni tossiche da Piscina, 5 intossicati

🔊 Ascolta articolo -

Un hotel in via Rasella è stato evacuato a causa di presunte esalazioni tossiche provenienti dalla spa

Paura nel centro di Roma oggi, dove un albergo situato in via Rasella è stato evacuato come misura precauzionale dopo segnalazioni di presunte esalazioni tossiche. Cinque persone sono state intossicate dalle esalazioni provenienti da un locale tecnico dell’hotel, ricondotte all’uso di cloro per la piscina della spa.

Secondo quanto appreso dall’Adnkronos, i vigili del fuoco stanno procedendo con l’evacuazione degli ospiti per garantire la sicurezza della struttura. La situazione è in corso e sono in atto le operazioni di soccorso e controllo da parte delle autorità competenti.

