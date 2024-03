Serie A: Lazio vince 1-0 contro la Juventus, crisi per i bianconeri

🔊 Ascolta articolo -

La rete di Marusic al 93′ affonda la Juventus, in crisi profonda con una sola vittoria nelle ultime 9 partite

La Lazio ha sconfitto la Juventus con un gol di Marusic al 93′ in un match della trentesima giornata di Serie A allo stadio Olimpico di Roma. La Juventus, guidata da Allegri, è in crisi profonda con una sola vittoria nelle ultime 9 partite, rimanendo fermi a quota 59 punti in terza posizione. La qualificazione alla prossima Champions League, una volta considerata sicura, ora è a rischio. Dall’altra parte, la Lazio, con Tudor al debutto in panchina, si posiziona al settimo posto con 46 punti.

(con fonte AdnKronos)

