Serie A: la Lazio vince fuori casa 3-1 contro il Cagliari

Nel match della 24ª giornata di Serie A, la Lazio ha conquistato una vittoria per 3-1 contro il Cagliari presso la Unipol Domus nella città sarda. I biancocelesti hanno preso il comando grazie a un autogol di Deiola al 26′. Un inizio positivo che ha posto la squadra in una posizione favorevole.

Al 49′, Immobile ha ampliato il vantaggio per la Lazio, consolidando la loro posizione in campo e mettendo a segno il secondo gol per gli uomini di Sarri. Il Cagliari ha reagito prontamente, accorciando le distanze con il gol di Gaetano al 51′. Un tentativo di rientrare nella partita.

Felipe Anderson fissa il punteggio – La Lazio chiude il match

Nonostante il tentativo di rimonta del Cagliari, la Lazio ha chiuso definitivamente la partita con il gol di Felipe Anderson al 65′, fissando il punteggio finale sul 3-1. Con questa vittoria, la Lazio sale al 6° posto in classifica con 37 punti, a soli 2 punti di distanza dall’Atalanta e uno dalla Roma. Il Cagliari, subendo la quarta sconfitta consecutiva, resta al 18° posto insieme al Verona, entrambi a quota 18 punti.

