Arrestato in Francia boss mafia garganica Raduano evaso da Badu’ e Carros

Nelle stesse ore in Spagna arrestato Gianluigi Troiano, braccio destro di Raduano

Marco Raduano, 40 anni, originario di Vieste e considerato un capo della mafia garganica, è stato arrestato in Francia. Raduano era evaso da un carcere di massima sicurezza in Sardegna, utilizzando la tecnica del lenzuolo annodato per scendere lungo le mura della prigione di Badu’ e Carros. Le immagini della sua fuga erano state registrate da una telecamera di sorveglianza.

In Spagna, contemporaneamente, è stato arrestato Gianluigi Troiano, ritenuto il braccio destro di Raduano. Le autorità sospettano che entrambi fossero coinvolti in attività criminali legate alla mafia garganica, e le indagini hanno portato all’arresto coordinato dei due uomini in due paesi diversi.

