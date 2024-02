Premierato: proposte nuove regole per lo scioglimento delle camere

By

Cambiamenti nella Procedura di Scioglimento

L’art. 4 del ddl sul premierato subisce ulteriori modifiche, con un nuovo emendamento che specifica le condizioni in cui il Presidente del Consiglio eletto può chiedere lo scioglimento delle Camere. Ora, oltre alla mozione di sfiducia, lo scioglimento è possibile anche in caso di mancanza di numeri sulla fiducia su un singolo provvedimento.

Richiesta di Scioglimento in Diverse Circostanze

Il testo evidenzia che, in caso di revoca della fiducia o dimissioni volontarie del Presidente del Consiglio eletto, quest’ultimo può proporre lo scioglimento delle Camere entro sette giorni, previa informativa parlamentare. Si amplia così il contesto in cui lo scioglimento può essere richiesto.

Possibile Staffetta con un Secondo Premier

Il documento ribadisce la possibilità di una staffetta con un secondo premier dello stesso schieramento in determinate circostanze, come la morte o l’impedimento permanente del premier eletto. Il Presidente della Repubblica potrebbe conferire l’incarico di formare il governo al Presidente del Consiglio dimissionario o a un altro parlamentare eletto in collegamento con il Presidente del Consiglio, ma solo una volta nel corso della legislatura.

