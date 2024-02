Maltempo: ciclone Pulcinella rovina il carnevale, Italia sotto la pioggia

By

Il ciclone Pulcinella ha finalmente raggiunto l’Italia dopo 20 giorni di attesa, portando pioggia e causando problemi per il carnevale in molte regioni. Secondo gli esperti del sito www.iLMeteo.it, la giornata odierna sarà la peggiore in termini di precipitazioni.

Diffuse precipitazioni e neve sulle alpi e gli appennini

Le precipitazioni saranno più intense sulla Liguria, le coste tirreniche, il Friuli Venezia Giulia e le zone alpine e prealpine. Venti di Scirocco potrebbero raggiungere i 90 km/h, causando mareggiate lungo le coste esposte. La neve sarà protagonista sull’arco alpino, accumulando fino a un metro intorno ai 2000 metri. Sull’Appennino, invece, la neve si attenderà sopra i 1500-1700 metri.

Miglioramento graduale e ritorno del sole

Nonostante le precipitazioni persistenti, si prevede un miglioramento lento dalla domenica pomeriggio, in particolare nelle regioni del Nordovest, lungo la fascia adriatica centro-meridionale, nei settori ionici e nella Sardegna orientale. Le nevicate proseguiranno sulle Alpi a quote leggermente più basse e sui rilievi centrali.

Temperature moderatamente miti con venti di Scirocco

I venti miti di Scirocco manterranno le temperature relativamente stabili, con una lieve diminuzione di giorno e un aumento notturno. Il ciclone Pulcinella si allontanerà rapidamente dall’Italia lunedì, favorendo un ritorno del sole su gran parte del Centro-Nord.

Prospettive meteo e giorni a venire

Nei giorni successivi, un temporaneo aumento della pressione porterà a un clima soleggiato, con la giornata di San Valentino che si preannuncia particolarmente mite per la stagione.

NEL DETTAGLIO

Sabato 10. Al nord: maltempo con tanta neve sulle Alpi. Al centro: maltempo. Al sud: maltempo in arrivo.

Domenica 11. Al nord: ancora maltempo ma con attenuazione pomeridiana. Al centro: maltempo. Al sud: maltempo.

Lunedì 12. Al nord: in gran parte soleggiato; possibili banchi di nebbia sulle pianure. Al centro: instabile sul versante adriatico. Al sud: piogge e possibili temporali su gran parte dei settori.

Tendenza: lento ritorno a condizioni di tempo maggiormente stabile dappertutto.

