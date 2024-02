Ciclone Pulcinella, maltempo estremo Italia: Pioggia, Neve e Mareggiate

By

L’Italia si prepara a affrontare un repentino cambio meteorologico causato dal Ciclone Pulcinella, che porterà maltempo estremo su tutto il paese nel corso del weekend. Dopo un periodo di tempo mite e soleggiato, l’arrivo del ciclone cambierà radicalmente le condizioni meteorologiche.

Previsioni Meteo

Venerdì 9: Pioggia al Nord, neve sulle Alpi. Al Centro, piogge in Toscana, Umbria e Lazio dal pomeriggio. Al Sud, giornata prevalentemente soleggiata con qualche nuvola in più in Campania.

Sabato 10: Maltempo diffuso con abbondanti nevicate sulle Alpi settentrionali. Piogge su tutto lo Stivale, con rovesci sul Nord-Ovest, versante tirrenico, Sardegna e Sicilia. Mare agitato con onde fino a 4 metri nel settore ligure-tirrenico e fino a 6-7 metri nel Mare di Sardegna.

Domenica 11: Maltempo persistente con possibilità di miglioramenti nel pomeriggio al Nord. Piogge e venti forti al Centro e al Sud.

Impatto sul Carnevale 2024

Il maltempo colpirà nel pieno del Carnevale, portando condizioni atmosferiche avverse. Onde marine elevate e precipitazioni abbondanti caratterizzeranno questo periodo, segnando una brusca interruzione delle condizioni meteorologiche stabili e soleggiate degli ultimi giorni.

Situazione del Mare:

Il moto ondoso sarà significativo, con onde fino a 4 metri nel settore ligure-tirrenico e fino a 6-7 metri nel Mare di Sardegna.

Tendenza:

Le previsioni indicano che lunedì potrebbero persistere le piogge, ma si prevede un miglioramento rapido nelle condizioni meteorologiche successivamente.

